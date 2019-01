Juve wil Cillessen, Japanse media: Robben naar Tokyo, De Graafschap haalt Bertrams

We tellen af naar het einde van de winterse transferwindow. Nog drie dagen hebben clubs in Europa de tijd hun slag te slaan of tegenvallende spelers te lozen. Mis tot en met donderdagavond 00.00 uur niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

De Boer haalt Pogba naar Atlanta

Volledig scherm Florentin Pogba (links) met zijn jongere broer Paul. © Getty Images Florentin Pogba vervolgt zijn carrière bij Atlanta United, de ploeg van Frank de Boer. De verdediger liep onlangs nog stage bij de Spaanse tweedeklasser Elche en maakte daar een goede indruk, maar kiest dus toch voor een Amerikaans avontuur.



Florentin Pogba is de oudere broer van Manchester United-ster Paul Pogba. In 2017 speelden ze nog met Saint-Étienne en Manchester United tegen elkaar in de Europa League. De 28-jarige speler kwam eerder uit voor Sedan en speelde tot vorig jaar bij het Turkse Gençlerbirliği.

Bertrams naar Doetinchem

Volledig scherm Nigel Bertrams © Pro Shots De Graafschap huurt Nigel Bertrams van het Deense Nordsjaelland waar de 26-jarige keeper vorige zomer een vierjarig contract tekende. Het wisselvallige optreden van Hidde Jurjus, die weinig goed kan doen bij een deel van de Achterhoekse achterban, zal naar verluidt zijn plaats moeten afstaan aan Bertrams.

Arsenal gaat vol voor huur van Suárez

Arsenal is dicht bij de huur van de ‘andere’ Suárez van FC Barcelona. De club uit Londen zou de 25-jarige Denis Suárez voor de rest van het seizoen willen huren van de Catalaanse grootmacht en daarbij een optie tot koop bedingen van om en nabij 25 miljoen euro. Barça zou niet onwelwillend staan tegenover een vertrek van Suárez, die dit seizoen in de competitie nauwelijks speeltijd krijgt onder Ernesto Valverde. Hij speelde pas twee duels in La Liga.

Volledig scherm Denis Suárez. © AFP

Juventus toont interesse in Cillessen

Volledig scherm Jasper Cillessen © BSR/SOCCRATES Volgens het Spaanse Sport is de kans aanwezig dat Jasper Cillessen komende zomer FC Barcelona inruilt voor Juventus. De 29-jarige doelman krijgt bij de Catalaanse club te weinig speeltijd en zou bij Juventus de strijd aan moeten gaan met Wojciech Szczesny.



Cillessen staat nog tot en met 2021 onder contract bij FC Barcelona en heeft een clausule van 60 miljoen euro in zijn contract staan. Van de prijs kan nog iets af, al wil de ploeg wel winst maken op de doelman. Cillessen kwam in 2016 over van Ajax voor 13 miljoen euro.

Betis heeft oogje op Vincent Janssen

Volledig scherm Vincent Janssen. © Getty Images Tottenham Hotspur hoopt deze week nog Vincent Janssen te verkopen aan Real Betis. De Londense krant Evening Standard meldt dat er onderhandelingen gaande zijn om de transfer nog voor het verstrijken van de deadline op 31 januari te beklinken. De spits is overbodig bij de Spurs, maar erg makkelijk verloopt de verkoop niet, omdat de vraagprijs van de aanvaller 12 miljoen pond bedraagt. Janssen verhuisde medio 2016 van AZ naar Tottenham. Hij was toen topscorer in de eredivisie en vaste keus in Oranje. Bij Tottenham stokte zijn carrière. In september 2017 verhuurde de Engelse club hem aan Fenerbahçe. Vorig jaar zomer keerde hij terug bij de Engelse club, maar coach Mauricio Pochettino gunde hem geen tweede kans, waardoor Janssen aan het wegkwijnen is in Londen.

Promes krijgt er nieuwe ploeggenoot bij

Volledig scherm Marko Rog (r) in duel met Koke. © AFP Napoli heeft Marko Rog voor de rest van het seizoen uitgeleend aan Sevilla. De Kroatische international was bij de Italiaanse club niet verzekerd van een basisplaats. De 23-jarige middenvelder ziet bij Sevilla, dat zich eerder al versterkte met de Oostenrijkse verdediger Maximilian Wöber van Ajax, meer kansen op speeltijd. Hij wordt bij de huidige nummer vier van La Liga ploeggenoot van Quincy Promes.



Rog speelde eerder bij de Kroatische topclub Dinamo Zagreb. Hij behoorde tot de selectie van zijn land op het EK 2016, maar viel op het laatste moment af voor het WK van afgelopen jaar. Rog zag op televisie hoe Kroatië in Rusland de finale haalde, waarin Frankrijk te sterk bleek.

Oud-Heerenvener Reza verkast naar Sydney FC

Reza Ghoochannejhad stapt per direct over van het Cyprotische APOEL Nicosia naar Sydney FC, de club van Ajax-huurling Siem de Jong, oud-AZ-verdediger Jop van der Linden en Michael Zullo (ex-FC Utrecht). De 32-jarige Iraniër, oud-speler van sc Heerenveen, speelde pas een half jaar op Cyprus. Reza speelde tot afgelopen zomer in Friesland. Bij Heerenveen dwong hij een plek af in de WK-selectie van Iran.

PSG hengelt Paredes binnen

Paris Saint-Germain heeft zich versterkt met de Argentijnse international Leandro Paredes. De 24-jarige middenvelder komt over van Zenit Sint-Petersburg. Paredes, die een contract tot medio 2023 ondertekende in Parijs, speelde sinds de zomer van 2017 voor de huidige nummer 1 van Rusland. De Argentijn kwam eerder in eigen land uit voor Boca Juniors en voor de Italiaanse clubs Chievo Verona, AS Roma en Empoli. De negenvoudig international (één doelpunt) zat in de voorselectie voor het WK, maar mocht niet mee naar Rusland. PSG had behoefte aan een extra middenvelder omdat Adrien Rabiot weigert zijn aflopende contract te verlengen en daardoor uit de selectie is gezet.

Japanse media: Robben kiest voor FC Tokyo

Volledig scherm Arjen Robben. © REUTERS Volgens de de Japanse kranten Japan Times en Sports Nippon verkast Arjen Robben komende zomer naar Japan. De aanvaller van Bayern München zou in beeld zijn bij meerdere clubs, maar FC Tokyo is volgens verscheidene media het meest concreet. De 35-jarige oud-international zou bij een overgang naar de J-League het spoor volgen van onder anderen Andres Iniesta, Lukas Podolski (beiden Vissel Kobe) en Fernando Torres (Sagan Tosu). Bayern München maakte vorige maand bekend het contract met de linkspoot niet te verlengen, waardoor komende zomer na een periode van tien seizoenen een einde komt aan Robbens verblijf in Duitsland.

Heerenveen maakt komst Skovgaard officieel

Heerenveen heeft zich versterkt met Andreas Skovgaard. De 21-jarige Deense verdediger komt over van FC Nordsjaelland en tekent een contact voor 3,5 jaar.



Skovgaard maakte in februari 2016 zijn debuut in het betaald voetbal tegen Viborg FF. De Deens jeugdinternational speelde 67 wedstrijden voor Nordsjaelland en scoorde vijf keer. ,,We volgden Andreas al een langere tijd. Hij is een linksbenige verdediger die zowel centraal achterin en op de vleugel uit de voeten kan. We zijn blij dat hij voor ons gekozen heeft’', lichtte technisch manager Gerry Hamstra de aanwinst toe.

Lille en Fenerbahçe trekken aan Leroy Fer

Volledig scherm Leroy Fer. © Getty Images De kans bestaat dat Leroy Fer het Verenigd Koninkrijk nog deze dagen na zes seizoenen gedag gaat zeggen. De oud-middenvelder van FC Twente en Feyenoord verruilde de eredivisie in 2013 voor Norwich City, waarna hij via QPR bij Swansea City belandde. Volgens Sky Sports is Leroy Fer bij de nummer 11 uit de Championship aan zijn laatste dagen bezig. Het Franse Lille en het Turkse Fenerbahçe zouden Fer op de korrel hebben. Het contract in Wales van de 29-jarige Fer, die al sinds het najaar van 2014 niet meer in actie kwam bij Oranje, loopt komende zomer af.

Kompany in ongewisse bij City

Volledig scherm Vincent Kompany. © Getty Images Het contract van Vincent Kompany bij City loopt komende zomer af, maar de 32-jarige Belgische verdediger die zich in Manchester de voorbije jaren heeft opgewerkt tot clubicoon weet nog altijd niet waar hij aan toe is. Trainer Pep Guardiola wil de blessuregevoelige Rode Duivel als leider én clubambassadeur graag voor City graag behouden, maar een nieuwe spierblessure heeft de contractbesprekingen naar de achtergrond geduwd. ,,Hij heeft iets speciaals”, zei Guardiola gisteren. ,,Vooral als persoonlijkheid. Wat hij op en naast het veld doet. Hij spreekt zes tot zeven talen. Hij communiceert goed. Net wat wij nodig hebben. Hij is een voorbeeld.” Toch zegt Guardiola dat de eindbeslissing niet bij hem ligt. ,,Dat is iets wat de club met hem moet bespreken.”

Stanciu op weg naar Al Wasl

De Roemeens middenvelder Nicolae Stanciu kan een flinke financiële slag slaan. De oud-speler van Anderlecht, die inmiddels actief is bij Sparta Praag, kan een klapper maken in bij Al Wasl in de Verenigde Arabische Emiraten. Niet alleen vangen de Tsjechen liefst 10 miljoen euro, hij zelf kan de komende jaren 2,5 miljoen euro per seizoen opstrijken in de woestijn.

Volledig scherm Nicolae Stanciu. © BELGA

Terugkeer Jardim luidt einde Tielemans in

Volledig scherm Youri Tielemans. © Getty Images De terugkeer van Leonardo Jardim als trainer van Monaco, na het ontslag van Thierry Henry, betekent slecht nieuws voor Youri Tielemans. De twee kunnen niet door één deur, waardoor de Belgisch international komende maanden niet op speeltijd hoeft te rekenen in het Prinsdom. Leicester City lijkt bereid Tielemans nog deze dagen op te pikken uit Monaco, dat in Ligue 1 strijdt tegen degradatie.