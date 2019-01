Juventus bevestigt interesse in Ramsey en wil ook Rodríguez

Bruce volgt Luhukay op

Steve Bruce is per 1 februari de nieuwe trainer van Sheffield Wednesday. Daarmee is hij de opvolger van de in december ontslagen Nederlander Jos Luhukay, die vanwege tegenvallende resultaten de deur werd gewezen. Onder leiding van Bruce hoopt Sheffield, met Joey Pelupessy en Joost van Aken in de gelederen, de weg omhoog in te zetten.

Juventus wil ook Rodríguez

Naast Aaron Ramsey zou Juventus ook graag James Rodríguez aan de selectie willen toevoegen. Dat stelt Sky Sports. De 27-jarige Colombiaan wil zelf echter graag blijven bij Bayern München, dat hem huurt van Real Madrid. De Duitse club kan de middenvelder voor 42 miljoen euro definitief overnemen aankomende zomer.

Volledig scherm © REUTERS

Ajax heeft Magallán eindelijk binnen

Lisandro Magallán is de eerste winterse versterking van Ajax. De Argentijnse verdediger komt over van Boca Juniors.

Juventus bevestigt interesse in Ramsey

Volledig scherm © Visionhaus Juventus zet in op de komst van Arsenal-middenvelder Aaron Ramsey. Sportief directeur Fabio Paratici van de club uit Turijn bevestigt aan Sky in Italy de interesse in de Welshman, wiens contract na dit seizoen afloopt. Omdat hij in het laatste halfjaar van zijn contract zit, kan Ramsey onderhandelen met clubs buiten de Premier League. Juventus hoopt de 28-jarige Ramsey na dit seizoen binnen te hengelen.

Levan Jordania gaat voetballen bij FC Den Bosch

Volledig scherm Levan Jordania (l) op archiefbeeld, in actie namens Achilles '29. © Theo Peeters Levan Jordania speelt de rest van dit seizoen bij FC Den Bosch. De jongere broer (22) van toekomstig clubeigenaar Kakhi Jordania komt over van FC Eindhoven. Bij Eindhoven, waar Jordania sinds afgelopen zomer onder contract stond, kwam de Georgische middenvelder niet verder dan twee korte invalbeurtjes. Zijn contract daar is ontbonden. Voor zijn tijd bij Eindhoven zat Jordania bij Achilles’29, waar hij alleen speelde voor het beloftenelftal. Daarvoor kwam uit voor de jeugd van Vitesse en de jeugd van Olimpiki Tbilisi.

RKC versterkt zich tweemaal

RKC Waalwijk heeft aanvaller Sylla Sow en doelman Kees Heemskerk gecontracteerd voor respectievelijk anderhalf jaar en zes maanden. Bovendien hebben de Waalwijkers een eenzijdige optie om het contract van Sow met een jaar te verlengen. Heemskerk was transfervrij sinds zijn vertrek bij FC Den Bosch vorig jaar zomer. De 27-jarige sluitpost moet in Waalwijk de strijd onder de lat aangaan met Etienne Vaessen.



Sow komt over van FC Utrecht, waar de 22-jarige aanvaller niet in aanmerking kwam voor een plek in de formatie van trainer Dick Advocaat. Sow speelde dit seizoen vijftien wedstrijden voor Jong FC Utrecht en was daarin goed voor vier doelpunten. Het beloftenteam van de Domstedelingen versterkt zich op zijn beurt met Keelan Lebon, een 21-jarige Fransman die uitkwam voor Paris FC.

Volledig scherm Sylla Sow (r). © pro shots

Kazim-Richards meldt zich in Mexico

Oud-Feyenoorder Colin Kazim-Richards heeft weer een nieuwe club: CD Tiburones Rojos de Veracruz dat uitkomt op het hoogste niveau in Mexico. Hij komt over van het Braziliaanse Corinthians. Het is voor de 32-jarige Turkse Brit alweer zijn vijfde club sinds zijn vertrek bij Feyenoord. De spits voetbalde het afgelopen half jaar op huurbasis voor het Mexicaanse Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Eerste toptransfer deze winter een feit: Pulisic naar Chelsea

De Amerikaan Christian Pulisic (20) vertrekt komend seizoen naar Chelsea. De Londenaren betalen aan Borussia Dortmund 64 miljoen euro voor de aanvaller, die het seizoen op huurbasis afmaakt bij de Duitsers. Na dit seizoen meldt hij zich in Londen. Lees hier meer.

Jol is de topkandidaat bij Anderlecht

Na het wegvallen van Philip Cocu is Anderlecht bij de zoektocht naar een nieuwe oefenmeester uitgekomen bij Martin Jol. De voormalig coach van onder andere Tottenham Hotspur en Ajax zou al gesproken hebben met de Belgische topclub, weet het Gazet van Antwerpen. Technisch directeur Frank Arnesen haalde Jol in 2004 ook al naar Spurs. In 2013 was Jol voor het laatst actief als coach in Europa. Hij werkte dat jaar nog bij Fulham.

Volledig scherm © Martin Jol. EPA

Inter probeert Young te kapen

Voor Ashley Young breken er spannende tijden aan. De speler van Manchester United gaat de laatste zes maanden van zijn lopende contract in en dat betekent dat hij met clubs buiten Engeland mag praten over zijn toekomst. Volgens Mirror is vooral Internazionale van plan de 33-jarige Young te contracteren. Manchester United doet er vooralsnog alles aan om de multifunctionele voetballer op Old Trafford te houden. Young kan voor een jaar bijtekenen.

Volledig scherm © Getty Images

Spaanse tiener voor Keizer