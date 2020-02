Juventus bindt Szczesny tot medio 2024

OPSTELLING Garcia kiest tegen Emmen voor Espinosa en Selahi

17:52 EMMEN - FC Twente begint dinsdagavond in het uitduel bij FC Emmen met Javier Espinosa en Lindon Selahi. Een opvallende keuze van trainer Garcia, beide spelers kwamen in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-0) immers niet in actie.