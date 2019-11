Juventus en De Ligt laten Atlético vrezen na beauty Dybala

De Ligt maakt indruk tegen Atlético: ‘Gelukkig geen handsbal­len meer’

26 november Matthijs de Ligt, hersteld van een kortstondige schouderblessure, speelde met Juventus thuis tegen Atlético Madrid (1-0) een puike partij. ,,Of dit mijn beste wedstrijd was voor Juventus? Nou het was een goede wedstrijd en die heb ik wel al meer gespeeld sinds de zomer. Maar dit was natuurlijk in de Champions League, tegen Atlético en dan springt het er extra uit”, zei de oud-Ajacied bij Veronica.