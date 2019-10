Juventus met De Ligt dient Bosz tweede nederlaag in Champions League toe

VideoBayer Leverkusen, de ploeg van trainer Peter Bosz, wacht in groep D van de Champions League nog op het eerste puntje. De Duitse club verloor ook de tweede poulewedstrijd. Juventus, met Matthijs de Ligt in de basisploeg, zegevierde in Turijn met 3-0. Juventus leidt met 4 punten, evenveel als Atlético Madrid dat Lokomotiv Moskou versloeg (0-2).

Voor De Ligt en Bosz was het een speciale wedstrijd. De Ligt maakte in september 2017 zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax onder Bosz. Na ruim een kwartier opende Gonzalo Higuaín de score met een geplaatst afstandsschot (1-0). In de 39ste minuut wist doelman Lukas Hradecky de Argentijn van 2-0 af te houden.

Ook na de pauze was Bayer Leverkusen, met Daley Sinkgraven in de slotfase als invaller, nauwelijks gevaarlijk. Hradecky was Higuaín en Cristiano Ronaldo nog de baas, maar tegen het schot van Federico Bernardeschi had hij geen verweer (2-0). Cristiano Ronaldo zorgde daarna voor de 3-0 eindstand. De 34-jarige Portugees maakte vandaag zestien jaar geleden zijn debuut in de Champions League.

In Moskou nam Atlético Madrid pas na de rust afstand. João Félix en Thomas Partey kwamen tot scoren. Voor de negentienjarige aanvaller uit Portugal was het zijn eerste goal in de Champions League. Lokomotiv Moskou staat in de groep op 3 punten.