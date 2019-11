Juventus mist geblesseerde De Ligt tegen Lokomotiv

De oud-Ajacied is daarom niet opgenomen in de selectie voor de ontmoeting met de Russische club en blijft achter in Italië om te herstellen.



De Ligt was zaterdag nog de gevierde man bij Juventus. Hij bezorgde zijn ploeg de overwinning in de derby tegen Torino. De centrale verdediger maakte in de 70ste minuut de enige treffer van de wedstrijd.