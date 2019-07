Juventus-talent Kean op weg naar Everton, PSG legt Gueye vast

De transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die wisselen van club. Mis de komende weken niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Kean op weg naar Everton

Moise Kean is op weg van Juventus naar Everton, dat zo'n 40 miljoen euro overheeft voor het Italiaanse toptalent. De negentienjarige spits zou morgen naar Engeland vliegen voor zijn medische keuring, zo meldt het Italiaanse Sky Sports. Kean speelt al sinds 2010 voor Juventus, dat de talentvolle aanvaller wegplukte uit de jeugdopleiding van stadgenoot Torino. Kean scoorde acht keer in 21 optredens voor Juventus en scoorde ook al twee keer in zijn eerste drie interlands voor Italië.

Donadoni gaat aan de slag in China

Volledig scherm Roberto Donadoni. © REUTERS Roberto Donadoni gaat aan de slag in China. De voormalig bondscoach van Italië wordt trainer van Shenzhen FC, dat vorig seizoen onder leiding van Juan Ramon Lopez Caro promotie afdwong. Nu is Shenzhen in degradatiegevaar. De club staat op twee derde van de competitie een-na-laatste en de laatste overwinning dateert van 5 mei. Donadoni was van 2006 van 2008 bondscoach van Italië. Op het EK van 2008 haalde hij met het land de kwartfinales, waarin na strafschoppen werd verloren van Spanje.

PSG legt Gueye nu wel vast

Idrissa Gana Gueye heeft voor 32 miljoen euro de overstap gemaakt van Everton naar Paris Saint-Germain. De 29-jarige middenvelder uit Senegal heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij de Franse topclub. Everton nam Gueye drie jaar geleden nog voor 8,5 miljoen euro over van Aston Villa, dat hem een jaar eerder weer voor 9 miljoen euro had opgepikt bij Lille OSC. Nu keert de controlerende middenvelder dus terug naar de Franse competitie. Gueye leek in januari al op weg naar Parijs, maar Everton wilde hem toen nog niet verkopen.

Vitor Hugo terug naar Palmeiras

De Braziliaanse verdediger Vitor Hugo heeft een vijfjarig contract getekend bij Palmeiras uit São Paulo. De 28-jarige centrumverdediger speelde de afgelopen twee seizoenen voor Fiorentina, de club die hem in de zomer van 2017 nog voor 8 miljoen euro overnam van Palmeiras. Hugo speelde 54 wedstrijden voor Fiorentina.

Oviedo keert terug bij FC Kopenhagen

Bryan Oviedo maakte zeven jaar geleden voor 4,5 miljoen euro de overstap van FC Kopenhagen naar Everton. Nu keert de 29-jarige linksback uit Costa Rica transfervrij terug bij de Deense topclub. Oviedo beleefde een goed eerste anderhalf jaar bij Everton, maar na een zware beenbreuk in januari 2014 haalde hij nooit meer zijn oude niveau. De afgelopen tweeënhalf jaar speelde Oviedo met Sunderland in de Premier League, Championship en League One. Nu keert de 52-voudig international van Costa Rica dus terug naar FC Kopenhagen, de club die hem op zijn negentiende naar Europa haalde.

Levante huurt Mayoral voor tweede termijn

Net als afgelopen seizoen speelt Borja Mayoral niet voor Real Madrid, maar voor Levante. De aanvaller komt in de Spaanse hoofdstad maar weinig aan spelen toe en mag zich tot volgende zomer opnieuw bewijzen bij de tweede club uit Valencia. Mayoral, opgeleid door de Koninklijke, heeft nog een contract tot de zomer van 2021 in Madrid.

Vitesse ziet af van Ould-Chikh en Nelom

De proefperiode van Bilal Ould-Chikh bij Vitesse heeft hem geen contract opgeleverd. De Arnhemse voetbalclub gaat ook niet verder met Miquel Nelom, die eveneens de laatste weken meetrainde. “Ondanks dat ze een goede indruk hebben achtergelaten, heeft Vitesse besloten niet in zee te gaan met beide spelers”, meldt Vitesse.

De 21-jarige Ould-Chikh vertrok vier jaar geleden als talent van FC Twente naar Benfica, waar hij niet verder kwam dan het tweede elftal. Ook bij FC Utrecht wist de aanvaller nauwelijks te overtuigen. Ould-Chikh speelde de tweede helft van het afgelopen seizoen voor het Turkse Denizlispor.

Nelom, die 28 jaar is, vertrok aan het einde van vorig seizoen vanwege gebrek aan speeltijd bij de Schotse club Hibernian en zit sindsdien zonder werkgever. De linksback speelde in de zomer van 2013 onder de toenmalige bondscoach Louis van Gaal twee interlands voor het Nederlands elftal. Nelom zat toen in een sterke periode bij Feyenoord, waar hij de vaste linksback van trainer Ronald Koeman was.

