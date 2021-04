Juventus-voorzitter Agnelli geeft Boris Johnson de schuld van mislukken Super League

Grote bereidheid

Volgens Agnelli waren veel clubs bereid om in te stappen. ,,Ik ga niet zeggen hoeveel clubs in slechts 24 uur contact met me hebben opgenomen met de vraag of ze mee konden doen en ik noem ook geen namen. Misschien hebben ze gelogen, maar ik werd benaderd door een aantal teams met de vraag wat ze konden doen om lid te worden.”

De twaalf clubs overvielen de voetbalwereld met hun aankondiging in de nacht van zondag op maandag, zo’n beetje vlak voor het besluit van de UEFA om de Champions League verder uit te breiden. “Het is de aard van voetbalbusiness. Onze branche is over het algemeen niet erg oprecht of betrouwbaar. Als we toestemming van anderen hadden moeten vragen om het op deze manier te doen, hadden we zo’n project nooit kunnen uitvoeren.”