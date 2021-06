Kabinet geeft toestemming voor meer EK-toeschouwers in ArenA

Tijdens het EK voetbal mogen bij wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam 16.000 toeschouwers per wedstrijd aanwezig zijn. Dat is 4000 meer dan eerst het plan was.

,,De tribunes van de Johan Cruijff ArenA mogen bij de wedstrijden voor een derde worden gevuld met publiek. Die garantie heeft het kabinet in afstemming met de gemeente Amsterdam, de KNVB en de toernooiorganisatie vandaag afgegeven”, aldus de KNVB. Twee maanden geleden werd bekend dat tenminste een kwart van het stadion gevuld mocht worden. Naar aanleiding van de resultaten van de verschillende Fieldlab-onderzoeken, de epidemiologische situatie in juni en de afname van de druk op de zorg, is de bezettingsgraad nu opgeschaald naar een derde.

De organisatie van het EK buigt zich nu over de beste verdeling van de nieuw vrijgekomen EK-kaarten in het stadion en de verspreiding ervan. ,,Het is fantastisch dat de coronasituatie steeds beter onder controle lijkt te zijn en er dus steeds meer mogelijk is”, aldus Gijs de Jong, de toernooidirecteur van EURO 2020.



,,We zijn dan ook heel blij dat we nu nog meer fans gelukkig kunnen maken. Mooi dat deze opschaling op een veilige en verantwoorde manier kan. EURO 2020 in Amsterdam is net als het Eurovisie Songfestival in Rotterdam een iconisch evenement. Daar wil je gewoon zoveel mogelijk mensen bij hebben. Fans die Oranje na al die jaren eindelijk weer op een eindtoernooi kunnen zien spelen. Al met al is dit een fantastische steun in de rug voor iedereen met een oranje hart en zeker ook voor het Nederlands elftal.”

De Boer is blij

Bondscoach Frank de Boer is blij dat er tijdens de drie thuiswedstrijden van het Nederlands elftal op het EK geen 12.000 maar 16.000 supporters op de tribune mogen zitten. ,,Dat is zeker meegenomen”, zei hij. ,,Iedere fan telt voor ons. Het is zeker een voordeel. Want wij hebben heel goede supporters.”



,,Laatst speelden we al voor 5000 fans tegen Letland”, doelde De Boer op het thuisduel in de WK-kwalificatie in maart. ,,Dat lijkt misschien weinig in een groot stadion als de Johan Cruijff ArenA. Maar ze maakten lawaai voor 50.000 man. Dat zijn we ook gewend van onze fans.”

Ook Marten de Roon reageerde positief op het nieuws. ,,Je voetbalt voor supporters”, zei de middenvelder. ,,Daar doe je het allemaal voor. Het scheelt zeker als er veel fans van ons op de tribune zitten. Ik weet ook hoe dit is voor de fans. Ik heb Oranje ook aangemoedigd in een stadion of een overvol plein.”



Oranje opent het EK op 13 juni met een thuiswedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. Daarna volgen groepsduels met Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni).

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.