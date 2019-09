Kai Reus gaat werelduurrecord aanvallen: ‘Ik ben een rare renner en kan rare dingen doen’

Door Thijs Zonneveld



Oktober 2017, Kralingse Bos. Er lopen twee mannen hard over het pad rond de plas. De een heeft een eigen bedrijf en redde ooit Excelsior van de ondergang. De ander studeert en is parttime buschauffeur. Ze hebben het over het weer, over kinderen, over voetbal. En dan ineens, zomaar, zegt de een tegen de ander: ,,Jij gaat het werelduurrecord aanvallen.” Kai Reus stopt met lopen en kijkt Albert de Jong fronsend aan. ,,Nee. Nee, nee, nee. Vergeet het maar. Ik ben met pensioen.”



Hij was er klaar mee. Écht klaar. Bij zijn laatste ploeg - Roompot - paste hij niet. Maar dat was niet de reden dat Reus in 2016 stopte met wielrennen. De valpartijen, het gevaar, de opofferingen - het was genoeg geweest. Hij ging niet meer terugkomen. Niet nóg een keer. Ze zagen hem al aankomen. Het werelduurrecord aanvallen? Hahaha, de groeten.