Kamminga sprint naar eerste zege op de Weissensee

Schaatsster Manon Kamminga heeft de eerste marathonwedstrijd op de Weissensee in Oostenrijk, de Aart Koopmans Memorial, op haar naam geschreven. De 26-jarige marathonschaatsster was na 60 kilometer de snelste in de sprint. Ze troefde Maya de Jong en Merel Bosma af.