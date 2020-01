Kamminga sprint naar Nederlandse titel op natuurijs van Weissensee

Dus eindigde het NK, waar de zon weer wat flauwtjes was gaan schijnen na sneeuw- en windbuien eerder tijdens de wedstrijd, in een sprint van vier. Daarin was Kamminga de snelste, voor Tauber en Bosma. ,,Ik voelde me al lang niet meer de sterkste’’, zei Kamminga na afloop, die sprake over een zware koers. ,,Ik wist dat ik Anne niet alleen mocht laten gaan, ik heb gedaan wat ik kon. Het was alles of niets op het laatst.’’