Kämna en Vingegaard denken beide te winnen, maar rekenen buiten Pogacar: ‘Een dubbel gevoel’

Lennard Kämna en Jonas Vingegaard dachten allebei op een bepaald moment de etappe van vandaag te gaan winnen. Kämna was de laatst overgebleven vluchter op La Super Planche des Belles Filles en ging de laatste kilometer in met een flinke voorsprong. Het was echter een versnelling van Jonas Vingegaard die hem vlak voor de finish te machtig was. In de laatste meters ging Tadej Pogacar de Deen echter op zijn beurt voorbij en dus waren beide mannen na afloop logischerwijs teleurgesteld.

Kämna baalde vooral dat hij niet met meer voorsprong aan de slotklim begon: “Het was echt superzwaar. Ik voelde me heel goed en hield ook goed vermogen op de pedalen. Op het einde was het net niet genoeg. Ik wist dat het lastig zou worden met de kleine voorsprong die we hadden, maar ik kan mezelf niets verwijten. Natuurlijk had ik gehoopt dat we met meer voorsprong waren begonnen.”

De Duitser ging de laatste niet-geasfalteerde kilometer in met een marge van tientallen seconden. „Ik ben blijven rijden en heb alles gegeven en hoopte dat het voorbij was. Ik had gewild dat de finishlijn iets eerder had gelegen.”

Vingegaard

Bij Jonas Vingegaard was er sprake van gemengde gevoelens: „Het is een dubbel gevoel. Ik denk dat ik tevreden kan zijn, maar ik verloor ook heel nipt. Ik heb het geprobeerd, maar hij kwam in de 20 meter en ik had geen antwoord meer. Ik denk dat ik tevreden kan zijn met mijn optreden vandaag. Ik voelde me heel sterk en ik hoop dat ik beter ben in de langere beklimmingen.”

