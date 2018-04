Kamphuis fluit mogelijk degradatieduel FC Twente, Blom naar Almelo

Het wordt de vierde keer dit seizoen dat Jochem Kamphuis een duel fluit van FC Twente. In september floot hij namelijk het thuisduel tegen FC Utrecht (4-0), in november het thuisduel met Heerenveen (0-4) en de laatste keer was in februari, toen de Tukkers verloren bij Utrecht (3-1). Het uitduel van Vitesse kan zondag mogelijk de definitieve nekslag zijn voor Twente. Als het team van trainer Marino Pusic verliest is het zeker van degradatie naar de eerste divisie, bij een gelijkspel is het afhankelijk van concurrenten Sparta en Roda JC.