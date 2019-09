Kamphuis scheidsrechter bij Twentse derby

Het duel in De Grolsch Veste begint vrijdag om 20.00 uur. De regionale tweestrijd is bijna uitverkocht. Heracles won de laatste ontmoeting tegen Twente met 2-1. Eerder dat seizoen waren de Enschedeërs in eigen huis op hun beurt te sterk voor Heracles. Door de degradatie van FC Twente was er vorig jaar geen derby. Beide ploegen wonnen hun laatste twee ontmoetingen in de competitie.