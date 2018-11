Kampioen Frankrijk stelt Davis Cup-feestje Kroatië nog even uit

Waar de Kroatische toppers Marin Cilic en Borna Coric gisteren hun plicht deden, was het vandaag aan dubbelspecialisten Ivan Dodig en Mate Pavic om het af te maken. Maar met het doorgewinterde duo van Nicolas Mahut en Pierre-Hugues Herbert aan de overzijde van het net, samen winnaars van meerdere Grand Slams, was het allesbehalve vanzelfsprekend dat de ploeg onder leiding van Željko Krajan vandaag al de eindwinst in de Davis Cup veilig zou stellen.



En dat bleek. In de eerste set liepen Herbert en Mahut al gauw weg en in de tweede lieten ze geen steken vallen. Aan het begin van de derde leken de mannen van captain Yannick Noah door te drukken. Gesterkt door het op momenten vijandige thuispubliek, gingen de thuisfavorieten door waar ze gebleven waren. De set sloeg om toen de Kroaten een zwaarbevochten servicegame over de streep trokken, waarop een break volgde en uiteindelijk ook de set.



In de vierde set gaven beide koppels elkaar weinig toe. Tot Herbert en Mahut bij de stand van 5-4 door leken te drukken. Toen Frankrijk drie wedstrijdpunten op rij kreeg, begon het publiek zich meer en meer te roeren in negatieve zin. Dit tot ongenoegen van de Kroaten, maar de ergernis was ook op het gezicht van captain Noah duidelijk zichtbaar. Dodig en Pavic knokten zich terug, pakten hun game en dwongen even later de tiebreak af. Hierin liepen de Fransen echter snel weg met als resultaat de overwinning.



Frankrijk won in de 107-jarig historie tien keer de Davis Cup. Kroatië won de beroemde trofee één keer, in 2005. Morgen zal in de afsluitende singles de beslissing vallen.