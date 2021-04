Kampioenschap ver weg voor Bornse Apollo 8 na tweede nederlaag in play-offs

Apollo 8 is er zaterdagmiddag niet in geslaagd het tweede duel in de play-offs om het kampioenschap te winnen. In de eigen Bornse sporthal gingen de volleybalsters opnieuw met 3-0 onderuit tegen Sliedrecht Sport. De Zuid-Hollandse titelverdediger leidt de serie van best-of-five nu met 2-0.

Twee keer 3-0 op rij verlies voor Apollo 8 in hun eerste play-off ooit om het nationale kampioenschap. Het team van de broers Thijs en Bart Oosting moet er nu alles aan doen om er volgende week zaterdag in Sliedrecht nog een vierde wedstrijd uit te slepen. Bij een derde nederlaag is Sliedrecht Sport opnieuw landskampioen en zitten de play-offs er na drie duels op voor Apollo 8, dat dit seizoen verraste met de bekerzege op tweede paasdag.

Vera Koenen

Met de gebruikelijke ‘starting six’ begon Apollo 8 aan het tweede duel in de play-offs: Tess de Vries, Kim Klein Lankhorst, Juliët Huisman, Rianne Vos, Carlijn Koebrugge en captain Eline Gommans (libero Florien Reesink). Tot 4-4 ging de wedstrijd gelijk op, maar daarna wist de thuisploeg een gaatje te slaan via enkele fraaie rally’s: 8-4. Dat was voor Sliedrecht Sport, geleid door de Hengelose Vera Koenen, een reden de eerste time-out aan te vragen. De bezoekers wisten daarna een aantal punten te scoren, maar Apollo 8 deed dat net iets meer: 15-10.

Dubbele wissel

Nadat Sliedrecht met drie punten op rij dichterbij kwam, was het Thijs Oosting die namens Apollo 8 een time-out aanvroeg. De Bornse eredivisionist slaagde er niet in een voorsprong te behouden, want met 18-18 kwamen beide ploegen weer op gelijke hoogte. Dat was voor de gebroeders Oosting een dubbele wissel toe te passen: De Vries en Klein Lankhorst werden vervangen door Emma Bredewoud en Fleur Meinders. Bij een stand van 22-21 keerden de twee gewisselde speelsters weer terug in het veld. Sliedrecht speelde zich naar het eerste setpunt (22-24), om vervolgens de eerste set over de streep te halen met 25-23 voor de titelverdediger uit Zuid-Holland.

Gevaarlijke sprongservice

In de tweede set werden de punten in de openingsfase vrij eenvoudig weggegeven door Apollo 8, waardoor Sliedrecht een voorsprong wist te nemen van 7-4. Rianne Vos moest daarop het veld verlaten voor Daphne Knijff. Stond Apollo 8 op het punt om weer op gelijke hoogte te komen (9-10), de gevaarlijke sprongservice van Sliedrecht-speelster Christie Wolt (afkomstig uit Weerselo) verstoorde dat plannetje: 9-13.

Tweede setzege

Om het succesvolle aanvalsspel van Sliedrecht te onderbreken, nam Thijs Oosting bij een achterstand van 13-18 een time-out. Met goed gevolg, want de thuisploeg scoorde tweemaal. Toch was het Sliedrecht dat het eerst in de big points kwam: 15-20. Aanvoerster Eline Gommans maakte plaats voor de Rijssense Marije ten Brinke, niet veel later werd Klein Lankhorst gewisseld voor Meinders. Het mocht de Bornse formatie niet meer baten, want ook de tweede set ging naar de bezoekende ploeg: 20-25. Daarmee kwam Sliedrecht op een comfortabele 2-0 voorsprong in de wedstrijd.

Heel veel kon Apollo 8 zaterdagmiddag niet juichen in het tweede duel in de play-offs tegen Sliedrecht Sport. De bezoekende ploeg won in Borne met 3-0.

Stormachtig

Een stormachtig Sliedrecht pakte in de derde set al snel een grote voorsprong van 5-1, wat Apollo 8 tot een time-out noopte. Met Vos terug voor Knijff, Bredewoud voor Meinders en Klein Lankhorst voor De Vries bij 3-8 ging Apollo op jacht naar de aansluiting en een poging om er in ieder geval nog een vierde set uit te slepen. Daar slaagden de speelsters in het veld niet echt in, want bij een tweede time-out keek Apollo 8 al tegen een achterstand aan van 9-17.

Rinske Hofste

Nog vijf punten verwijderd van de eindzege in het tweede duel (stand 11-20) werd Rinske Hofste het veld in gebracht voor Koebrugge. De service van Hofste leidde tot vier punten erbij voor Apollo 8 en een time-out aangevraagd door Koenen. Apollo 8 paste nogmaals een dubbele wissel toe: Meinders en De Vries in het veld voor Klein Lankhorst en Bredewoud. De thuisploeg kwam terug tot 18-22 en 20-24, maar wist niet te voorkomen dat ook de derde setzege naar Sliedrecht Sport ging: 20-25.

Apollo 8 - Sliedrecht Sport 0-3

Setstanden: 23-25, 20-25, 20-25

Zaterdag 24 april is de derde wedstrijd in deze best-of-five om de landstitel. Dat duel wordt weer gespeeld in Sliedrecht. Aanvang 15.00 uur.