Kampioenschappen bieden Van der Poel kans op eerherstel

Bij het NK in Drenthe aanstaande zondag is hij topfavoriet, bij het EK in het Franse Plouay een week later is Van der Poel kopman van de Nederlandse ploeg. ,,Ik hecht veel belang aan een kampioenschap. Ik heb vorig jaar in die trui mogen rijden. Het is toch altijd leuk in een trui te rijden, dus ik ga wel proberen om kampioen te worden,’’ zegt hij over de nationale titelstrijd in een videoboodschap van zijn ploeg Alpecin- Fenix.



Niet dat van der Poel verwacht dat het NK een a-b-c-tje wordt. Hij kan rekenen op steun van ploeggenoten David van der Poel en Oscar Riesebeek, maar met drie renners is de ploeg van Alpecin-Fenix nog altijd in ondertal. ,,Een kampioenschap winnen is heel lastig, want je bokst tegen grote blokken op. Misschien dat het rondje wel een voordeel kan zijn voor de sterke types om voor de afscheiding te zorgen.’’ Ook Van der Poel verwacht dat de ruim zeven kilometer lange omloop met twee klimmetjes schade zal berokkenen in het peloton. ,,Over de VAM-berg, plaatselijke rondjes, vrij smal, dus het zal sowieso een slagveld worden.’’