Kampioenschapsrecord voor gouden Ter Mors op 1500 meter

Door Tim Reedijk



De 27-jarige Ter Mors was veel te sterk voor achterliggers Ireen Wüst (1.56,17) en Marrit Leenstra (1.56,65), die wel op het podium eindigden. Ook Antoinette de Jong en Lotte van Beek gaan naar de wereldbekers op deze afstand met tijden van 1.57,47 en 1.57,68.



Ter Mors, nu drievoudig Nederlands kampioen op de 1500 meter, gaat op voor een gouden trilogie in Thialf. Na de 500 en 1500 wil ze morgen op de 1000 meter opnieuw de snelste zijn. Ze is regerend kampioen op die afstand.



Ook dit seizoen combineert de Enschedese de langebaan en het shorttrack. Haar grote doel: medailles op de 1000 en 1500 meter in Pyeongchang en een plak met de achtervolgingsploeg van de shorttrackers. Ze twijfelde zelf openlijk aan haar huidige niveau, maar bij haar eerste serieuze testen op de langebaan laat ze zien tot wat ze in staat is. En dat terwijl ze door haar shorttrack gemiddeld slechts tweemaal per week op de langebaan rijdt en bovendien haar races uitkiest. ,,Eigenlijk rijd ik dit seizoen helemaal niet veel wedstrijden. Weinig races, minimale inzet, maximaal resultaat", zoals ze dat zelf omschreef.



'Maximaal resultaat', daar is vooralsnog niets aan gelogen.