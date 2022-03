Kampioensselectie van De Graafschap loopt ereronde voor thuisduel met FC Emmen; minuut applaus voor Kistemaker

Topteam Twente voor handbal­sters: ‘Het eerste zaadje is geplant’

De Bornse handbalvereniging Borhave streeft naar een Topteam Twente voor talentvolle handbalsters. Op de eerste ideeën hierover is positief gereageerd. Dat zegt voorzitter Freddy Legtenberg, nadat zijn voorstel deze week is besproken in het overleg van cluster Hengelo. „De eerste stap tot nadere samenwerking is gezet.”

30 maart