Kan Ajax in Bern beschikken over Blind? Ten Hag wacht training af

Erik ten Hag ziet de aanval als de beste verdediging voor Ajax. De trainer laat weten de voorsprong te verdedigen door na de 3-0 in Amsterdam voor het tweede duel met het Zwitserse Young Boys opnieuw een overwinning te vragen van zijn ploeg. ,,De opdracht is om de wedstrijd te winnen", aldus Ten Hag, die nog niet zeker weet of de meegereisde Daley Blind inzetbaar is.

Door Johan Inan



,,Wij hebben het vorige week heel goed gedaan door ze geen kans te geven”, stelde Ten Hag op de persconferentie voor de return van de achtste finale van de Europa League. ,,Maar het kan zijn dat zij ons nu op een andere wijze gaan bestrijden. Dan moeten we snel de oplossingen vinden. De opdracht is om de wedstrijd te winnen. Dat moet de eis zijn. Het ligt vooral aan ons. Het kan zijn dat ze ons agressief onder druk willen zetten. Dat moeten we goed lezen om te zorgen dat we de regie in handen houden.”

Ten Hag lijkt na vier wedstrijden weer te kunnen beschikken over Blind. De routinier had last van de knie, maar is met Ajax op het vliegtuig gestapt naar Bern. Ten Hag houdt nog wel een kleine slag om de arm. ,,We nemen spelers mee van wie we denken dat ze fit zijn, maar Daley gaat zo voor het eerst trainen en dan gaan we kijken of hij geen reactie krijgt.”

Mocht Blind fit genoeg blijken, dan ziet Ten Hag het spelen met twee linksbenige verdedigers in het hart van zijn defensie als optie. Ook Edson Álvarez, die de voorbije weken meer als verdediger fungeerde, kan naast Lisandro Martinez geposteerd worden. Mocht Blind op de bank beginnen, dan is de verwachting dat Perr Schuurs, net als in Zwolle zondag, in de basis begint. David Neres en Nicolás Tagliafico, die lichte klachten overhielden aan het duel met PEC, verschijnen waarschijnlijk gewoon aan de aftrap.