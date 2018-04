Kan Juventus net als Roma voor sensatie zorgen?

Guardiola naar tribunes na protest

10 april Pep Guardiola is door arbiter Antonio Mateu Lahoz in de rust naar de tribunes gestuurd. De coach van Manchester City was woedend op zijn Spaanse landgenoot omdat hij de goal van Leroy Sané in het CL-duel met Liverpool afkeurde. Guardiola rende bij het rustsignaal het veld op.