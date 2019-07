Kan Max weer vechten met Mercedes en Ferrari?

Door Arjan Schouten

Red Bull Racing, ze doen weer helemaal mee. ‘Back in the game’, zo klinkt het in Engeland, waar vanmiddag de tiende ronde van het wereldkampioenschap wacht. De zege van Max Verstappen in Oostenrijk kwam nog onverwacht, maar de sterke kwalificatie (vierde op slechts 0,183 achter polesitter Valtteri Bottas) toonde gisteren op Silverstone wel aan dat de formatie een flinke stap voorwaarts gemaakt heeft. Niet alleen op mini-rondjes zoals in Spielberg, maar dus óók op powercircuits zoals in Engeland.

,,We zijn het gat écht aan het dichten”, gelooft Verstappen, die echter nog geen rekening houdt met winnen op de thuisbaas van Lewis Hamilton. ,,Ik ga gewoon wel zien hoe ver ik kom.”

Maar natuurlijk hoopt de Limburger op een bevestiging. Op een nieuw teken van progressie. Op nieuw bewijs dat die grand prix in Oostenrijk geen incident was.

Positief

Wat hij denkt te kunnen op het 5.8 kilometer lange circuit waar hij in 2016 al eens tweede was? ,,Moeilijk.. Maar we hebben een goed compromis gevonden tussen de snelheid in de bochten en het tempo hier op de rechte stukken. We zitten er op die lange rechte stukken helemaal niet ver achter’’, merkte Verstappen in de kwalificatie. ,,En we gaan ook nog eens heel goed door de snelle bochten. Dus dat is allemaal heel positief.”

Het is niet alleen de Nederlander opgevallen, ook de concurrentie rekent weer vol op Red Bull Racing. Hamilton verwacht met ze te moeten knokken, net als Leclerc. ,,Mercedes is hier normaal gesproken sneller en ook met de Red Bulls wordt het lastig voor ons”, weet de Monegask, die op softbanden start, in tegenstelling tot Verstappen en Lewis Hamilton en Bottas die voor zijn neus staan.

Alleen al die mêlee aan verschillende strategieën voorin de startgrid belooft op voorhand geen voorspelbare race. Daar komt nog eens bij dat tweede Ferrari-coureur Sebastian Vettel pas als zesde start, niet alleen achter Verstappen maar ook achter die andere Red Bull-coureur Pierre Gasly.