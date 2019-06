Kan Thiem Nadal van 12de titel in Parijs afhouden?

Nadal wist zich vrijdagmiddag al verzekerd van een plek in de finale, Thiem pas 24 uur later. Noodweer in Parijs gooide het schema in de war, waardoor Thiem zijn halve finale pas gisteren kon afmaken.



De coach van Thiem, de Chileen Nicolas Massu, heeft bij de organisatie een verzoek ingediend om de finale uit te stellen, maar zonder succes. “Dominic heeft de afgelopen drie dagen gespeeld, in tegenstelling tot Nadal”, aldus Massu. “Ze zijn niet in dezelfde situatie.”



Nadal en Thiem hebben elkaar twaalf keer getroffen en vier keer won Thiem. De laatste ontmoeting, dit jaar op het graveltoernooi van Barcelona, werd ook door de Oostenrijker gewonnen. Vorig jaar won Nadal in de finale met 6-4 6-3 6-2.



De wedstrijd begint ongeveer om 15.10 uur. Mis vanaf 14.50 uur niets in ons liveblog.