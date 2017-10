Kane alweer terug van hamstringblessure

Zonder Kane verloren de Spurs in de League Cup van West Ham United (2-3) en voor de Premier League bij Manchester United (0-1). De 24-jarige Engelsman maakte dit seizoen al dertien doelpunten: acht in de competitie en vijf in de Champions League. Kane wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, waar hij Karim Benzema zou moeten vervangen.