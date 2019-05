Kans op buien tijdens kwalificatie Monaco

Zoals het er nu naar uitziet speelt het weer tijdens de race geen rol. Het blijft dan waarschijnlijk droog en er zijn zonnige perioden. Op het moment dat het racegeweld losbarst is het 21-22 graden.



Zaterdag pakken wolken zich samen en is er wel kans op regen in Monte Carlo. Er wordt geen noodweer verwacht, maar een training of een kwalificatie op natte straten behoort wel tot de mogelijkheden. En dat biedt misschien mogelijkheden voor Max Verstappen om een goede startpositie af te dwingen op het stratencircuit, waar inhalen zondag lastig zal worden.



De race begint zondag om 15.10 uur. De kwalificatie is een dag eerder om 15.00 uur.