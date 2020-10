Kansen voor Ronhaar op EK, De Boer in sterke Nederlandse ploeg

Volledig scherm De Enschedese veldrijdster Sophie de Boer doet volgende week mee aan het EK in Rosmalen. © BSR Agency

Bondscoach Gerben de Knegt heeft in totaal maar liefst 26 renners en renstes aangewezen voor het kampioenschap, dat op 7 en 8 november op het terrein van Autotron Rosmalen wordt verreden. De Knegt verwacht dat Nederland in eigen huis in drie categoriën mee kan strijden voor de titels, waar bij de elite-vrouwen de meeste kansen liggen.

Titelkandidaten

De Enschedese Sophie de Boer is door de bondscoach opgenomen in de nationale EK-selectie van zes vrouwen. Dit team wordt aangevoerd door de regerend Nederlands en wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado. Niet alleen zij, maar ook de geselecteerden Lucinda Brand, Annemarie Worst, Denise Betsema en Yara Kastelijn behoren tot de titelkandidaten.

EKZ CrossTour

De Boer is wat dat betreft een outsider in die categorie. De Twentse veldrijdster is op de weg terug na diverse blessures en tegenslagen. Dit seizoen rijdt ze al beter als de afgelopen jaren, met onder meer goede klasseringen in het Zwitserse Baden en Bern (6e en 7e in de EKZ CrossTour). Afgelopen weekeinde, in Ruddervoorde (Telenet Superprestige), moest ze het nog doen met een achttiende klassering. In de Belgische cross waren de eerste vier plaatsen bestemd voor Alvarado, Worst, Brand en Kastelijn.

Volledig scherm Pim Ronhaar eerder dit jaar in actie voor de Nederlandse ploeg. © Soepenberg

Kansen Ronhaar

Veldrijder Pim Ronhaar uit Hellendoorn komt op het EK uit bij de beloften-mannen (onder 23 jaar). De ploeg wordt aangevoerd door Ryan Kamp. Door het afzeggen van de Belgen zijn de podiumkansen voor Ronhaar, eerder dit jaar nog vijfde op het WK in Zwitserland, gestegen.

Elite-mannen

Bij de elite-mannen ontbreekt Mathieu van der Poel. De afgelopen drie jaar veroverde hij de Europese titel in het veld. De regerend wereldkampioen neemt even rust na het wegseizoen en gaat pas in december weer veldrijden. Zijn broer David doet wel mee, net als Lars van der Haar, Corné van Kessel, Maik van der Heijden en Stan Godrie.

Op enkele VIP’s na is er geen publiek welkom op het terrein van het Autotron. Volgende week zaterdag (7 november) strijden de elite-vrouwen en de beloften-mannen voor de Europese titels, een dag later komen de elite-mannen en de beloften-vrouwen in actie.