Kapitaal te verdienen voor PSV en Ajax bij bereiken groepsfase CL

Het basisbedrag is beduidend hoger dan afgelopen seizoen. Toen moesten clubs zich tevredenstellen met 'slechts' 12,7 miljoen bij een plekje in het hoofdtoernooi.

Bovenop het prijzengeld komen nog de inkomsten uit tv-rechten, tussen de vier en zes miljoen euro. En er is een bonus, gebaseerd op de zogeheten coëfficiëntenranking over de laatste tien jaar. Deze bedraagt voor PSV ongeveer tien miljoen euro. Voor Ajax ligt dat bedrag zelfs nog vijf miljoen euro hoger (Ajax staat 21ste op de Europese ranking, PSV 35ste). En niet te vergeten brengt ook het publiek dat naar het stadion komt nog geld in het laatje.

Voor PSV is het bereiken van de groepsfase dichterbij dan voor Ajax. De Eindhovenaren zijn als kampioen meteen toegelaten tot de vierde (en laatste) voorronde, oftewel de play-offs. Ajax stroomt al in de tweede ronde in, en moet dus drie tegenstanders weten te verslaan.

Plaatsen de Amsterdammers zich voor de derde voorronde, dan is een extra bedrag van 480 duizend euro te incasseren en in de vierde en laatste voorronde is het bedrag nog veel hoger. De verliezer van die laatste horde krijgt liefst 5 miljoen euro, de winnaar gaat naar de groepsfase van de Champions League, met alle voordelen van dien.

PSV staat bij verlies van de play-off ook niet met lege handen. De Eindhovenaren 'degraderen' dan naar de Europa League en krijgen daar automatisch startgeld van bijna drie miljoen euro.

Kassa

Bij goede prestaties in het hoofdtoernooi gaat de kassa nog meer rinkelen. Een overwinning is 2,7 miljoen euro waard (tegenover 1,5 miljoen vorig jaar). Bij een gelijkspel mag 900 duizend euro op de rekening worden bijgeschreven.

Na de groepsfase zijn er echt kapitalen te verdienen. Het bereiken van de tweede ronde (9,5 miljoen), kwartfinale (10,5 miljoen), halve finale (12 miljoen), finale (15 miljoen) levert een riante bonus op. De winnaar krijgt er nog vier miljoen extra bij.

PSV start pas op 21 of 22 augustus in het toernooi, Ajax al aan het einde van juli.

Europa League

Ook in de Europa League zijn miljoen te verdienen, al is prijzenpot daar uiteraard wat minder goed gevuld. Bij het bereiken van de groepsfase strijken Feyenoord, AZ en Vitesse een bedrag van 2,92 miljoen euro op.

In de groepsfase wordt een overwinning beloond met 570 duizend euro, een gelijkspel is 190 duizend euro waard. De groepswinnaars krijgen een bonus van een miljoen euro, de nummers twee ontvangen de helft van dat bedrag.