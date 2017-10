Kaptheijns soleert overtuigend naar winst in Kuil van Zonhoven

De Belgische wereldkampioene Sanne Cant finishte als tweede. De Britse Nikki Brammeier eindigde als derde. Kaptheijns, de Europees kampioene bij de beloften van 2015, had eerder in Gieten ook al de eerste wedstrijd uit de Superprestige gewonnen. De Nederlandse Sophie de Boer ontbrak wegens een oorontsteking.