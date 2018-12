Karatekid Müller biedt zijn excuses aan

Müller kreeg een kwartier voor tijd rood in het Champions Leagueduel (3-3) in Amsterdam toen hij in zijn poging om een bal aan te nemen het hoofd van Tagliafico vol raakte met zijn noppen. De Argentijn werd op het veld gehecht en speelde de wedstrijd uit.



‘Via deze weg zou ik me bij Nico Tagliafico willen verontschuldigen voor het voorval van gisteren’, meldt Müller op Twitter. ‘Het was geen opzet. Van harte beterschap.’



Müller speelde gisteravond zijn 105de Champions Leaguewedstrijd voor Bayern München en kwam daarmee op gelijke hoogte met clubrecordhouder Philpp Lahm. Ook zijn vorige mijlpaal bereikte hij tegen een Nederlandse tegenstander. Müller speelde vorige maand tegen Oranje zijn 100ste interland voor Duitsland. Dat werd evenmin een succes. Nadat hij was ingevallen, verspeelde de Mannschaft een 2-0 voorsprong (2-2).