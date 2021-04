Karsdorp glundert: ‘Als je een Nederlandse club uit moet schakelen, dan het liefst Ajax’

Rick Karsdorp kon zijn geluk niet op nadat hij het AS Roma de halve finale van de Europa League had bereikt ten koste van Ajax . De Nederlandse rechtsback erkende dat zijn ploeg ook een portie geluk nodig had gehad om de Amsterdammers te verslaan over twee wedstrijden: ,,Het was billenknijpen, ja.”

,,Ik schreeuwde direct naar de scheidsrechter dat het een overtreding was", zo blikte Karsdorp voor de camera van RTL terug op de afgekeurde 0-2 van Dusan Tadic. ,,Zij maakten na de 0-1 ineens de 0-2. Gelukkig ging de scheidsrechter kijken en was het een overtreding. Geluk voor ons", aldus de Nederlandse vleugelverdediger, die vervolgens Edin Dzeko de 1-1 zag maken. Daarna kwam AS Roma nauwelijks meer in de problemen, waardoor de Italiaanse ploeg nu Manchester United treft in de halve finale.

Karsdorp speelde vier seizoenen bij Feyenoord, waar hij ook in de jeugd al speelde. Of het extra lekker is om als voormalig Feyenoorder Ajax uit te schakelen? Karsdorp glundert: ,,Ik wist dat die vraag zou komen. Ik ben normaal gesproken supporter van het Nederlandse voetbal, maar nu speelde ik voor AS Roma en ben ik hartstikke blij voor ons dat we een Nederlandse club uitschakelen. En als we dan een Nederlandse club moeten uitschakelen, dan het liefst Ajax ja.”

Quote Misschien zijn ze gefrus­treerd dat ze de 2-0 hadden moeten maken uit die penalty in de eerste wedstrijd, maar op basis van vandaag zou ik niet weten waarom ze gefrus­treerd zouden zijn Rick Karsdorp

De drievoudig international van het Nederlands elftal erkende dat zijn ploeg wel het nodige geluk had gehad in de twee wedstrijden tegen Ajax: ,,Er kwam zeker wat geluk bij kijken, maar wij zijn een volwassen ploeg. Ze hebben na die afgekeurde 0-2 nauwelijks kansen meer gekregen. De frustraties bij Ajax? Misschien zijn ze gefrustreerd dat ze de 2-0 hadden moeten maken uit die penalty in de eerste wedstrijd, maar op basis van vandaag zou ik niet weten waarom ze gefrustreerd zouden zijn. Voetballen waren ze zeker de betere ploeg, ze hadden volgens mij tachtig procent balbezit, maar uiteindelijk staan wij in de halve finale", aldus Karsdorp, die de plek in de halve finale ook ziet als een mooie beloning voor zijn eigen ontwikkeling: ,,Na drie jaar lang blessure heb ik bewust de stap teruggezet naar Feyenoord, dan is dit een mooie beloning.”

Of Karsdorp ooit nog terugkeert naar Nederland? ,,Dat durf ik niet te zeggen. Het is hier wel heel fijn wonen hoor. De stap terug naar Feyenoord is goed geweest, maar ik ben nu blij dat ik hier ben. Ik heb mijn contract ook verleng tot 2025.”

