Kasatkina verrast Wozniacki

Wozniacki en Kasatkina moesten vandaag op herhaling, nadat het duel bij 3-3 in de tweede set vanwege invallende duisternis werd gestaakt. Wozniacki, die eerder dit jaar de Australian Open op haar naam schreef, was in Parijs als tweede geplaatst.



Kastakina, als veertiende geplaatst, stuit in de kwartfinales op de Amerikaanse Sloane Stephens.