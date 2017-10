Katwijk en Manchester City domineren de voetbalwereld

Katwijk won dit seizoen voorlopig alle zeven competitieduels in de Tweede Divisie, het derde niveau van Nederland. De ploeg van trainer Dick Schreuder scoorde 20 keer en kreeg tot op heden slechts drie tegentreffers. Het gat met achtervolger GVVV is al vijf punten, terwijl Katwijk een duel minder heeft gespeeld. Katwijk won ook de laatste drie wedstrijden van vorig seizoen, waarmee de winstreeks nu op tien duels staat. Manchester City speelde aan het begin van dit seizoen met 1-1 gelijk tegen Everton, maar won vervolgens al tien keer op rij. Dat deed de ploeg van Pep Guardiola met een indrukwekkend doelsaldo: 36-5. Ook de Finse topclub HJK Helsinki won de afgelopen tien wedstrijden, met een doelsaldo van 25-2.

Naast deze drie clubs zijn er ook nog twaalf clubs in de wereld die dit seizoen nog niet werden verslagen, maar al wel een keer gelijkspeelden. In dit rijtje staan onder andere Boca Juniors, Paris Saint-Germain, Internazionale en FC Barcelona. Jong Ajax, koploper in de Jupiler League, is met acht overwinningen en twee gelijke spelen terug te vinden op plaats 34 op deze ranglijst. Eredivisie-koploper PSV staat met acht overwinningen en twee nederlagen op een 62ste plaats op deze 'wereldranglijst' over de afgelopen tien wedstrijden.