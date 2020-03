Kazachstan-uit voor poen en prestige

Amateur­clubs sturen brandbrief naar FC Twente en Heracles

6:02 ENSCHEDE/ALMELO - Zeven amateurclubs hebben in een brandbrief aan FC Twente en Heracles laten weten dat ze zich grote zorgen maken over de nieuwe voetbalacademie. De verenigingen vragen zich af of beide BVO’s wel voldoende prioriteit aan het opleiden van het Twentse talent willen geven.