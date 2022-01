Keeper Mark Spenkelink uit Borne tekent na avontuur in Georgië bij RKC Waalwijk

Update Uitslagen en wedstrijd­ver­sla­gen regionale amateur­sport­clubs

ENSCHEDE - Veel amateursporters mochten dit weekeinde hun competitie eindelijk weer hervatten. De laatste wedstrijd was vanwege de coronamaatregelen al weer even geleden. Desondanks konden nog lang niet alle teams in actie komen: veel duels werden uitgesteld vanwege te veel coronagevallen bij teams. Benieuwd hoe ‘het eerste’ van jouw favoriete amateurclub heeft gepresteerd? Tubantia.nl brengt gedurende het weekeinde de uitslagen én verslagen van alle gespeelde wedstrijden. Blijf de pagina verversen voor updates.

30 januari