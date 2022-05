Kees van Wonderen neemt Friese doelman Andries Noppert (2,03 meter) mee naar Heerenveen

Andries Noppert is volgend seizoen doelman van SC Heerenveen. De huidige goalie van Go Ahead Eagles tekent in Friesland een contract voor twee jaar.

Heerenveen troeft met het vastleggen van Noppert meerdere eredivisieclubs af. De 28-jarige doelman had na een goed half jaar in de eredivisie over belangstelling niet te klagen. Go Ahead Eagles wilde graag zijn contract verlengen, terwijl ook FC Utrecht een serieuze gegadigde was voor zijn handtekening.

De geboren Fries kiest met Heerenveen voor de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. Doorbreken deed hij er echter niet, waarna hij via NAC Breda, het Italiaanse Foggia en FC Dordrecht in Deventer belandde. Daar veroverde hij in januari een basisplaats na het vertrek van Warner Hahn, die niet blij was met de manier waarop hij zijn plek was kwijtgeraakt. De 2,03 meter lange doelman speelde sindsdien vijftien duels voor Go Ahead Eagles.

Noppert verloor vanmiddag nog met 3-1 bij Heerenveen en had schuld aan de derde Friese treffer van Anthony Musaba. Hij is na eerder trainer Kees van Wonderen de tweede persoon die de overstap maakt van Deventer naar Heerenveen. De verwachting is dat ook assistent-trainer Paul Simonis zich hierbij aansluit. Hij heeft echter nog geen handtekening onder een verbintenis in Heerenveen gezet.

