Kelderman breekt sleutelbeen in Tirreno-Adriatico

,,Wilco heeft zijn rechtersleutelbeen gebroken bij een val en moet worden geopereerd", legt teamarts Chris Jansen uit. ,,De blessure is gecompliceerder, omdat op dezelfde plek al een eerdere breuk met een plaatje is vastgezet. Wilco keert terug naar Nederland, waar hij een operatie ondergaat.'' Kelderman zelf was erg teleurgesteld na zijn sterke optreden tot dusver. De nummer vier van de Vuelta van vorig jaar stond na vier etappes nog knap derde in het klassement. ,,Ik voelde me hier goed en had een goede positie in het algemeen klassement, maar ik viel twee keer", keek hij op de dag terug. ,,Net als vorig seizoen zal ik de komende wedstrijdperiode missen en daar baal ik van. Ik hoop dat de operatie goed gaat en dat ik snel weer terug op de fiets kan."

Adam Yates



Op de dag dat zijn tweelingbroer Simon de eindzege in Parijs-Nice nog uit handen gaf, won Adam de rit in Tirreno. De Brit van Mitchelton-Scott ontsnapte vier kilometer voor de streep in Filottrano uit de groep met favorieten en bereikte solo de finishplaats.



Wereldkampioen Peter Sagan uit Slowakije sprintte kort achter Yates naar de tweede plaats, Michal Kwiatkowski werd derde. De Pool pakte daarmee nog enkele bonificatieseconden, genoeg om de leiderstrui over te nemen van de Italiaan Damiano Caruso. Hij heeft 3 seconden voorsprong op Caruso en 23 op Mikel Landa, de Spanjaard die zaterdag de vierde etappe won. Er volgen nog een niet al te lastige rit over 153 kilometer en een korte individuele tijdrit.



,,Ik reed voor de dagzege, maar wel met het klassement in mijn achterhoofd omdat er op de streep seconden te verdienen waren'', vertelde Kwiatkowski. ,,Dit was echt een rit voor Sagan, maar met mijn huidige vorm wist ik dat ik in zijn buurt kon blijven. Het is mooi dat we de leiderstrui terug hebben na de pech die Geraint Thomas in de vorige rit overkwam.'' De Brit had materiaalpech en raakte zijn leidende positie in het klassement kwijt.



Yates was eerder in de Tirreno pechvol toen hij tijd verloor door een valpartij. ,,Het is jammer dat ik door die val in de tweede rit het klassement moest vergeten, maar dat hoort bij wielrennen. De ritzege van mijn broer in Parijs-Nice had me extra motivatie gegeven.''



De rit was een eerbetoon aan de vorig jaar overleden wielrenner Michele Scarponi, die afkomstig was uit Filottrano.