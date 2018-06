Kelderman duikelt van podium in Zwitserland, eindzege voor Porte

De 33-jarige Porte verdedigde in de 34 kilometer lange slottdijrit 17 seconden op Nairo Quintana, maar de Colombiaanse klimmer is niet de beste tijdrijder en dus kon Porte de eindzege bijna niet meer ontgaan. Nummer drie Kelderman stond op 52 tellen. Hij begon nog sterk, maar zakte verder en verder weg. Omdat nummer zes Jakob Fuglsang een ijzersterke tijdrit reed, zakte Kelderman zelfs van plek drie naar plek vijf in de stand.



De slottijdrit in en rond Bellinzona werd gewonnen door Stefan Küng, de nationaal kampioen tijdrijden van Zwitserland. De ploeggenoot van Porte was aan de finish achttien tellen sneller dan Sunweb-renner Søren Kragh Andersen. Daarachter reed BMC-renner Tejay van Garderen naar de derde plaats. Groot feest dus voor BMC, dat met rit- en eindwinst op de slotdag meer dan tevreden zal zijn.



Ook Sam Oomen, ploeggenoot van Kelderman bij Team Sunweb, reed nog ergens voor in de tijdrit. Oomen streed nog om de groene jongerentrui, maar die strijd verloor hij van de Spanjaard Enric Mas (Quick Step). Hij eindigt wel in de top-10 van het klassement: zevende. Steven Kruijswijk beëindigt de Zwitserse ronde als achtste.



Bauke Mollema zakte van de tiende naar de twaalfde plaats.