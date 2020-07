Kelderman en Oomen richten zich op klassement Giro

Cees Bol mag voor de Duitse ploeg met een Nederlands tintje gaan sprinten in de Tour de France. Voor de Vuelta heeft Sunweb voorlopig twaalf renners geselecteerd. ,,In de Tour willen we jagen op ritwinst via sprints en offensief koersen”, zegt hoofdcoach Rudi Kemna van Sunweb. ,,In de Giro mikken we op het klassement en op de sprints en in de Vuelta willen we enkele jonge renners een kans geven.”