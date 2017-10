Kelderman en Poels als kopmannen naar China

,,De vierde etappe heeft een aankomst bergop en dat wordt een belangrijke dag voor het klassement. De laatste ritten zijn ook heuvelachtig en dan moeten we Wilco in een goede positie brengen'', aldus ploegleider Arthur van Dongen. Sunweb is sterk Nederlands getint in China. Lennart Hofstede, Mike Teunissen en Albert Timmer gaan morgen ook van start in de eerste etappe.



Poels krijgt in Guangxi hulp van onder anderen de Spaanse renners Mikel Landa en Beñat Intxausti. ,,Ik heb dit seizoen nog niet veel koersen gedaan, dus ik kan nog wel extra racedagen in de benen gebruiken. Het is een zwaar parcours, dus ik ga ervoor'', aldus Poels.