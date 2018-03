Kelderman hoeft niet geopereerd te worden

Olde Heuvel in beeld als assistent Orie

18:09 Wouter Olde Heuvel is in gesprek met de schaatsploeg LottoNL-Jumbo om als assistent van trainer Jac Orie aan de slag te gaan. De 31-jarige oud-schaatser uit Losser is nu assistent-coach van Rutger Tijssen in de ploeg van Ireen Wüst, Team Justlease.nl.