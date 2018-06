Kelderman: Quintana pakken kan, Porte wordt lastig

Door Daan Hakkenberg



De gele trui en de eindzege in de Ronde van Zwitserland zou de ultieme beloning zijn van een toch al geslaagde comeback nadat Kelderman drie maanden buitenspel stond na een sleutelbeenbreuk een zenuwbeschadiging in zijn rechterarm na een val in de Tirreno-Adriatico.



Kan het? Eerst Kelderman zelf, die heel goed weet dat Porte een prima tijdrijder is. ,,Met 52 seconden zit hij normaal gesproken safe. Maar we weten niet wat voor dag Porte heeft en wat voor dag ik heb. Ik voel me elke dag goed hier. Het kan alle kanten op. Gezien die tijdrit is er nog kans op de eindoverwinning.’’ Over de 35 seconden achterstand op Nairo Quintana - de nummer twee in het klassement - is Kelderman uitgesprokener. ,,Dat moet wel lukken.’’