Kelderman stapt af op NK na valpartij

Volgens de rondedokter zou Kelderman echter alleen schaafwonden hebben opgelopen in de nationale titelstrijd. Uit voorzorg gaat de klimmer toch naar het ziekenhuis voor onderzoek.



Kelderman start volgende week voor de derde keer in zijn carrière in de Tour de France. Daar zal hij hopen op een goede eindklassering. Voorlopig is de 32e plek in 2016 zijn beste resultaat. Hij eindigde onlangs als vijfde in de Ronde van Zwitserland, zijn voornaamste testcase voor de Tour.