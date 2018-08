Kelderman valt door brute pech weg uit top klassement

Kelderman, die eerder dit seizoen de Tour de France moest laten schieten door een val op het NK, zakt van de zesde naar de zeventiende plaats. Zijn achterstand in het klassement bedraagt nu een kleine drie minuten.



De Fransman Rudy Molard handhaafde zich ondanks de waaiervorming in het laatste deel van de 155,7 kilometer lange etappe, van Hurcal-Overa naar San Javier, knap in de voorste groep. De renner van Groupama-FDJ mag daardoor ook morgen de rode leiderstrui aantrekken.



Michael Kwiatkowski (Sky) en Emanuel Buchmann (BORA-Hansgrohe) zijn op de plaatsten twee en drie de naaste belagers van Molard. De Pool en Duitser volgen op respectievelijk 41 en 48 seconden. Steven Kruijswijk is op de negende plaats de beste Nederlander.



Bouhanni won de sprint van het stevig uitgedunde peloton. De Franse Cofidis-renner klopte Van Poppel met een halve fietslengte. Hij behaalde daarmee zijn zesde zege van het seizoen en zijn eerste in de WorldTour. In 2014 won hij al eens twee etappes in de Ronde van Spanje. Topfavoriet Elia Viviani strandde op de derde plaats.



Richie Porte, Jorge Cubero en Luis Àngel Maté reden in de grotendeels vlakke rit lang met z'n drieën voorop. De sprintersploegen lieten de voorsprong nooit heel groot worden en werden ruim voor de finish gegrepen.



Morgen legt het peloton 185,7 kilometer af van Puerto-Lumbreras naar Pozo Alcon over een heuvelachtig parcours. In de laatste 20 kilometer zijn er twee korte hellingen en de laatste 5,5 kilometer lopen licht op.