Kelderman wil kopman zijn in Giro en Dumoulin helpen in Tour

Veenhoven drie duels geschorst na doodschop Veldwijk

12:27 Spartaan Mark Veenhoven is door de aanklager betaald voetbal voor vier wedstrijden waarvan één voorwaardelijk geschorst. De 19-jarige middenvelder schopte in de wedstrijd tegen FC Groningen in de slotfase Lars Veldwijk hardhandig onderuit en kreeg daarvoor de rode kaart.