Keniaanse atlete stort in en moet bijna 3 minuten wachten op hulp

Napoli-spelers denken aan geblesseerde Milik

21:30 Feyenoord keek al in de 7de minuut tegen een achterstand aan bij Napoli. In Napels werd ex-Ajacied Arek Milik ook in de Champions League niet vergeten. Lorenzo Insigne liep na zijn goal naar de dug-out en toverde een shirt van de geblesseerde Pool tevoorschijn.