Kenin verslaat Kvitova in twee sets en kan na Australian Open ook Roland Garros winnen

Kenin kon het duel al bij een 5-4-voorsprong op eigen service afmaken, maar Kvitova kwam met een goede game op gelijke hoogte. Kenin toonde echter mentale weerbaarheid en liet het niet aankomen op een derde set; na een uur en drie kwartier benutte ze op 6-5 haar eerste wedstrijdpunt door een misser van Kvitova, de mondiale nummer 11. De tweede set duurde ruim een uur.

In de eerste set nam Kenin snel een 4-1-voorsprong. Ze brak de slordige Kvitova twee keer en die achterstand kon de tweevoudig Wimbledon-kampioene niet meer goedmaken. Kvitova kwam in de tweede set beter in haar spel, maar haar foutenlast lag te hoog.

Swiatek

De 21-jarige Kenin, de nummer 6 van de wereld, neemt het zaterdag in de finale op tegen de Poolse Iga Swiatek. Zij was eerder op de dag met duidelijke cijfers (6-2 6-1) te sterk voor de Argentijnse Nadia Podoroska.

Het is de eerste keer sinds 2008 dat twee speelsters van 21 jaar of jonger elkaar treffen in de finale van een grand slam. Twaalf jaar geleden troffen Maria Sjarapova en Ana Ivanovic elkaar in de eindstrijd van de Australian Open. Beiden waren toen 20 jaar oud.

Kenin won begon dit jaar al de Australian Open. Op de US Open, het grandslamtoernooi in eigen land, verloor ze onlangs in de vierde ronde.

Vorig jaar werd Roland Garros bij de vrouwen gewonnen door de Australische Ashleigh Barty, maar zij ontbreekt in Parijs omdat ze niet wilde afreizen naar Frankrijk in verband met het coronavirus.

Volledig scherm Petra Kvitova. © AP

Volledig scherm Sofia Kenin. © AFP