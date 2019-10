Kenin vervangt geblesseerde Andreescu op WTA Finals

Bianca Andreescu komt niet meer in actie op de WTA Finals. De 19-jarige Canadese, winnares van de US Open, heeft te veel last van een blessure aan haar linkerknie. Andreescu moest daarom woensdag al opgeven tijdens haar tweede partij, tegen Karolina Pliskova. Uit een MRI-scan bleek een dag later dat ze helemaal niet meer in actie kan komen op het lucratieve slottoernooi van het jaar in Shenzhen.