Kenners over Roest: ‘Hij laat een betere versie van Kramer zien’

Wat zegt deze wereldtitel over de kwaliteiten van Roest?

Van der Weijden: ,,Dat Patrick al enorm goed is op zo'n jonge leeftijd (23 jaar, red.). Zelfs als hij een misslag maakt, dan blijft het tijdverlies beperkt. Ik denk dat hij tot eenzame hoogte kan groeien. Patrick zit zeker nog niet aan zijn top. Als hij zich blijft ontwikkelen, dan zal het heel lastig zijn om hem te verslaan.”

Romme: ,,Als je kijkt naar hoe allround Patrick is, dan kun je stellen dat we dit nog niet eerder hebben gezien. Hij beheerst alle afstanden. Zelfs Sven Kramer heeft in al die jaren niet zo'n compleetheid getoond.”

Tuitert: ,,Dat Patrick zo'n niveau laat zien, is heel bijzonder. Alle afstanden rijdt hij heel sterk. Dat is zo lastig om te trainen. Patrick is nog allrounder dan Sven Kramer ooit is geweest.”