Kenneth Vermeer mag tegen Napoli ritme opdoen

De doelman maakt zijn eerste speelminuten dit seizoen in de hoofdmacht, nadat hij in de voorbereiding een handblessure had opgelopen. Vermeer moet zondag in de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht echter weer plaatsmaken voor Brad Jones, zo benadrukte Van Bronckhorst kort voor het laatste Europese duel van dit seizoen.



,,Kenneth heeft na zijn blessure de afgelopen maanden maar een paar wedstrijden gespeeld. Het ontbreekt bij hem aan ritme'', zei de Rotterdamse trainer. ,,Ook gezien de stand in de groep, geef ik Kenneth de kans om vandaag op het hoogste niveau ritme op te doen. Komend weekeinde start Brad weer.''



De pas achttienjarige Tyrell Malacia debuteert als linksback in de basis omdat na Ridgeciano Haps (gebroken sleutelbeen) ook Miquel Nelom is afgehaakt met een bovenbeenblessure. Malacia de jongste debutant ooit van Feyenoord in de Champions League.